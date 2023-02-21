Süper Lig'de 12 maçlık galibiyet serisi yakalan sarı kırmızılılar gözünü şampiyonluğa dikti.
Yunan basını duyurdu! Galatasaray'dan Giannis Konstantelias'a transfer teklifi
Galatasaray transfer haberi: Ara transfer döneminde orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray için Yunanistan basını flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılı takımın PAOK forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Giannis Konstantelias için teklif yaptığı ifade edildi. İşte detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray yönetimi çalışmalarını sürdürüyor.
Savunma hattını güçlendiren sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Adekugbe'yi kadrosuna kattı.