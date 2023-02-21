Yunan basını duyurdu! Galatasaray'dan Giannis Konstantelias'a transfer teklifi

Galatasaray transfer haberi: Ara transfer döneminde orta sahasına takviye yapmak isteyen Galatasaray için Yunanistan basını flaş bir iddia ortaya attı. Sarı-kırmızılı takımın PAOK forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Giannis Konstantelias için teklif yaptığı ifade edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 16:13