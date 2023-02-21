Fatih Terim'den deprem sözleri: Tüm insanlar adına üzülüyorum...

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, üst üste yaşanan deprem felaketleriyle ilgili olarak İtalyan basınına konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı konuyla ilgili olarak, "Maalesef hayat böyle... Akdeniz bölgesinde olaydan etkilenen tüm insanlar adına üzülüyorum." ifadelerini kullandı. İşte o röportajdan öne çıkanlar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora SALGIN)

Bora Salgın| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 11:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023- 11:48