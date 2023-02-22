GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Arsen Zakharyan'da ısrarcı! Kıran kırana pazarlık

Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar 19 yaşındaki oyuncu için bütçeyi zorlarken, Rus ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedelini peşin istediği öğrenildi. Cimbom buna karşı teklifle yanıt verirken, ikna için kıran kırana pazarlığa girmiş durumda... İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.02.2023- 06:40