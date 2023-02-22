Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom Arsen Zakharyan'da ısrarcı! Kıran kırana pazarlık
Devre arası transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için temaslarını sıklaştırdı. Sarı-kırmızılılar 19 yaşındaki oyuncu için bütçeyi zorlarken, Rus ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedelini peşin istediği öğrenildi. Cimbom buna karşı teklifle yanıt verirken, ikna için kıran kırana pazarlığa girmiş durumda... İşte transferdeki detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak Adekugbe takviyesi yapıldı.
Galatasaray'da bir yandan da hazırlıklar aralıksız olarak devam ediyor.