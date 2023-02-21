TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine...

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda kaleye takviye yapmak için harekete geçtiği ve gündemine flaş bir ismi aldığı iddia edildi. İşte Cimbom'da kaleci transferi için gündeme gelen isim... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 11:47