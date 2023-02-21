Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan kaleci operasyonu! Muslera'nın yerine...
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray'da kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda kaleye takviye yapmak için harekete geçtiği ve gündemine flaş bir ismi aldığı iddia edildi. İşte Cimbom'da kaleci transferi için gündeme gelen isim... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar şimdiden gelecek sezon için hamlelerine başladı.
Cimbom, gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmayı hedefliyor.