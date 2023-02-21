Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Arsen Zakharyan Galatasaray'a transfer olacak mı? Kendisi açıkladı
Galatasaray transfer haberi: Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ı gündemine almıştı. Rus futbolcu, geleceğine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
Sarı-kırmızılılar, bir süredir Dinamo Moskova'da forma giyen genç oyuncu ile ilgileniyor.
Zakharyan için ısrarcı olan yönetim, Rus ekibine teklifini iletti.