Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray liderliğini sürdürüyor.
İtalyan basını açıkladı: Galatasaray'dan transferde Divock Origi hamlesi!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cimbom için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Milan forması giyen Divock Origi'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Ligde 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı kırmızılılar maç fazlasıyla en yakın rakibine 9 puan fark attı.
Ara transfer döneminin uzatılmasıyla birlikte çalışmalarını sıklaştıran Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.