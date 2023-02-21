İtalyan basını açıkladı: Galatasaray'dan transferde Divock Origi hamlesi!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Cimbom için İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın, Milan forması giyen Divock Origi'yi gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 10:43