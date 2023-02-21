GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ada'dan forvet! Bonservisi taksitle ödenecek

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen lider Galatasaray, devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Haris Seferovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların, bu bölgeye takviye yapacağı iddia edilirken, rotanın İngiltere olduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.02.2023- 06:40