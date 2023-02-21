Seferovic'in ayrılığı sonrası santrafor takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı ismi Premier Lig'de buldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Ada'dan forvet! Bonservisi taksitle ödenecek
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen lider Galatasaray, devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdürüyor. Haris Seferovic ile yollarını ayıran sarı-kırmızılıların, bu bölgeye takviye yapacağı iddia edilirken, rotanın İngiltere olduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın Leicester City'de forma giyen Patson Daka ile ilgilendiği belirtilmişti.
Afrika ülkelerine haber hizmeti sağlayan AFU Haber Ajansı, 24 yaşındaki Zambiyalı golcünün Cimbom'da oynamak istediğini ve bunu kulübüne söylediğini öne sürdü.