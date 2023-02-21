Galatasaray transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken Mauro Icardi de gündemin baş sırasındaki yerini koruyor.
Galatasaray'a Mauro Icardi transferinde dev rakip!
Galatasaray, yaz transfer döneminin son gününde PSG'den Mauro Icardi'yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Arjantinli yıldız sarı-kırmızılılarda iyi bir performans gösterirken, büyük maçların hepsinde sahnede olan isim oldu. Cimbom 30 yaşındaki golcünün tapusunu almak isterken, transferde ise İtalyan ekibi rakip oldu. İşte o takım ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli yıldız, gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline geldi.
Icardi, sarıkırmızılı formayla şu ana kadar 12 maça çıkarken, 9 gol, 6 asistlik performans sergiledi.