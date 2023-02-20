Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, kadrosuna yeni isimler takviye etmek istiyor.
Di Maria transfer söylentileri hakkında konuştu! Galatasaray...
Devre arasında Kaan Ayhan'ı ve Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan Galatasaray, şampiyonluk için transferlere devam etmek istiyor. Sarı-kırmızılı ekip Juventus'un yıldız ismi Angel Di Maria'yı gündemine aldı. Arjantinli oyuncu, çıkan transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı. İşte haberin detayları... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu transfer eden sarı-kırmızılı ekip, hücum hattını kuvvetlendirmek istiyor.
Cimbom'un transferdeki gözdesi Angel Di Maria.