Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Arsen Zakharyan ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Kulübü açıkladı! Arsen Zakharyan transferi ve Galatasaray...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Arsen Zakharyan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. 19 yaşındaki genç yıldızın kulübü Dinamo Moskova'dan, transfere dair flaş bir açıklama geldi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı kırmızılılar, Rusya'nın en potansiyelli genç yeteneklerinden biri olan Zakharyan'ı listesine almıştı.
Hatta yönetimin, 19 yaşındaki orta sahayı ara transfer döneminde takıma kazandırmayı hedeflediği belirtilmişti.