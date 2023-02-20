Galatasaray'da Yusuf Demir belirsizliği! O takım talip oldu ama...

Galatasaray'da Yusuf Demir belirsizliği! O takım talip oldu ama...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi. 19 yaşındaki futbolcuya 1. Lig temsilcisi Eyüpspor talip olurken, transfer konusunda belirsizlik devam ediyor. İşte o neden... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 19:06