Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da Yusuf Demir belirsizliği! O takım talip oldu ama...
Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Rapid Wien'den 6 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Yusuf Demir, sarı-kırmızılılarda beklenen performansı gösteremedi. 19 yaşındaki futbolcuya 1. Lig temsilcisi Eyüpspor talip olurken, transfer konusunda belirsizlik devam ediyor. İşte o neden... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Ajansspor'da yer alan habere göre Eyüpspor, Yusuf Demir'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray ile anlaşma sağladı.
Ancak genç futbolcunun Eyüpspor'a gitmek istemediği ifade edildi.