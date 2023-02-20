Galatasaray'ın yıldızına 5 talip birden! Transfer...

TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala yönetimde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yapılacak takviye kadar ayrılacak isimlerinde gündemde olduğu öğrenildi. Buna göre Galatasaray'ın yıldız ismine 5 Süper Lig ekibi talip oldu. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 14:48