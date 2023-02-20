Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Galatasaray'ın yıldızına 5 talip birden! Transfer...
TRANSFER HABERİ: Süper Lig'in yeniden başlamasına kısa bir süre kala yönetimde transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda yapılacak takviye kadar ayrılacak isimlerinde gündemde olduğu öğrenildi. Buna göre Galatasaray'ın yıldız ismine 5 Süper Lig ekibi talip oldu. GS SPOR HABERLERİ
Süper Lig'in lideri Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-kırmızılılar şu ana kadar Kaan Ayhan, Zaniolo ve Adekugbe transferlerini resmen açıkladı.
Sezon sonunda mutlak hedefini şampiyonluk olarak belirleyen yönetimde transfer kadar ayrılacak isimlerde düşündürüyor.