Galatasaraylı Mauro Icardi ve Fenerbahçeli Enner Valencia'ya sürpriz transfer iddiası!

Galatasaray'a yaz transfer döneminde kiralık olarak gelen Mauro Icardi, sarı-kırmızılıların skor yükünü üstlenen isimlerden biri oldu. Aynı şekilde Fenerbahçe'de sözleşmesinin son senesine giren Enner Valencia da, bu sezonki performansıyla gol krallığına oturdu. İki yıldız oyuncu için Portekiz basınından flaş bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 19:29