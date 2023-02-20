TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan Wout Weghorst bombası! Sezon sonunda...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar yaz transfer döneminde yaptığı hamlelerle dikkat çekmişti. Ara transferde de önemli isimleri kadrosuna katan Aslan, gözünü haziran ayına dikti. Cimbom'un, yeni sezon için hedeflediği yıldız ise eski Beşiktaşlı Wout Weghorst. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 10:34