Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.
Galatasaray'da Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu!
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Muslera'nın sahalara dönüş tarihi belli oldu. Tecrübeli eldiven 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak. GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.02.2023- 10:30
Galatasaray'da Trabzonspor maçında ayağında yaşadığı sakatlık nedeniyle 4-6 hafta arasında sahalara dönmesi planlanan Fernando Muslera'nın, planlanandan daha erken formasına kavuşması bekleniyordu.
Gelen son haberlere göre Uruguaylı file bekçisi, 11 Mart'ta Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada sahada olacak.
Böylelikle tecrübeli kaleci sakatlık sürecini hiçbir lig maçı kaçırmadan atlatmış olacak.