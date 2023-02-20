Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren Galatasaray, dünya çapında gündem olan bir transfere imza attı.
GALATASARAY HABERİ: Ahmet Çakar'dan Nicolo Zaniolo transferine sert eleştiri!
Galatasaray, ara transfer döneminde Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmıştı. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, sarı-kırmızılıların yeni yıldızıyla ilgili flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, İtalyan yıldızla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.