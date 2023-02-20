Wanda Nara'dan Mauro Icardi açıklaması!

Galatasaray'ın yıldız ismi Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara'dan özel açıklamalar geldi. Nara, "Birlikteyiz, her zaman aile olduk. Neredeyse 10 yıldır evliyiz, bu benim için bir şans ama onun için bilmiyorum. Umarım bu durum hep devam eder." dedi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.02.2023- 15:50