Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, hazırlıklarına başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Arsen Zakharyan'ın menajerinden flaş sözler!
Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Arsen Zakharyan'ın menajerinden flaş açıklamalar geldi. Bu dönemde Zaniolo ve Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı-kırmızılıların Zakharyan konusunda nasıl bir adım atacak merak konusu. GS TRANSFER HABERİ
Ligde 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan Aslan'da transfer çalışmaları sürüyor.
Ocak transfer dönemine hızlı giren sarı kırmızılılar, Kaan Ayhan'ı renklerine bağladı.