GALATASARAY HABERLERİ - Sacha Boey'e milli takım piyangosu vurdu! Fransa ve Kamerun derken...

Galatasaray'da gösterdiği performansyla Avrupa'dan pek çok takımın transfer listesine dahil olan Sacha Boey ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. 22 yaşındaki sağ bekin Fransa ve Kamerun milli takımları ile adı anılırken yeni bir ülke ismi ortaya çıktı. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2023- 06:40