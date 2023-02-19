İtalya'da Inter forması giyen başarılı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Inter'den Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
Galatasaray'da transfer çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Son olarak Galatasaray hayalini her defasında açıklayan Hakan Çalhanoğlu konusunda ise dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İşte son detaylar... GS SPOR HABERLERİ
İtalya'da Inter forması giyen başarılı oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili kritik bir gelişme yaşandı.
Sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için kulüp CEO'su Giuseppe Marotta açıklamalarda bulundu.
İtalya dışına transfer olma ihtimali sürekli gündemde olan yıldız isim için Inter kulübü çalışmalarını sürdürüyor.