Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray'da Paulo Dybala heyecanı! Transferde Ali Yiğit Buruk detayı
Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Cimbom'da son olarak Roma forması giyen Paulo Dybala ismi gündeme geldi. Arjantinli yıldızın İtalya dışındaki kulüpler için 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu ifade edildi. Ayrıca; Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'a gelmeden önce takibe alan teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Tangocu'yu da sosyal medyadan takip etmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılılar; ara transfer döneminde Sassuolo'dan Kaan Ayhan, Roma'dan Nicolo Zaniolo ve son olarak da Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna kattı.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray'ın Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Paulo Dybala'yı renklerine bağlamak için harekete geçtiği gündeme geldi.