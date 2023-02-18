Galatasaray'da Paulo Dybala heyecanı! Transferde Ali Yiğit Buruk detayı

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar devam ediyor. Cimbom'da son olarak Roma forması giyen Paulo Dybala ismi gündeme geldi. Arjantinli yıldızın İtalya dışındaki kulüpler için 12 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi olduğu ifade edildi. Ayrıca; Nicolo Zaniolo'yu Galatasaray'a gelmeden önce takibe alan teknik direktör Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk, Tangocu'yu da sosyal medyadan takip etmesi taraftarlar arasında heyecan yarattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 06:40