Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.
Inter'den Galatasaray'a Romelu Lukaku transferi için mesaj!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar sürüyor. Cimbom transferde gözünü İtalya'ya çevirmiş durumda. Serie A devi Inter, Galatasaray yönetimine Romelu Lukaku transferi için mesaj gönderdi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)
Sezon başında yaptığı Icardi, Mertens, Mata, Oliveira ve Torreira gibi transferlerle ses getiren Cimbom, ara transfer döneminde de gaza bastı.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılılar, kış transfer dönemindeki ilk takviyesini stoper bölgesine yaptı.