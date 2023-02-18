Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler için dünyanın birçok noktasında bağış ve yardım kampanyaları başlatıldı.
Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek!
Son dakika spor haberi: Ülkemizi sarsan depremin ardından Hırvatistan Milli Takımı'nın başarılı kalecisi Dominik Livakovic'ten depremzedelere destek geldi. Livakovic, Dünya Kupası'nda Hırvatistan - Brezilya arasında oynanan maçta giydiği forma ve eldivenini depremzedeler için verdi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 18.02.2023- 12:33
Türkiye'nin 11 şehrinde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından depremzedeler için dünyanın birçok noktasında bağış ve yardım kampanyaları başlatıldı.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında sanat ve spor dünyasının önemli isimleri dayanışma içinde olduklarını belirterek bağışlarda bulundu.
Onlardan biri de Hırvatistan Milli Takımı'nın kalecisi Dominik Livakoviç oldu.