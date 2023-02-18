GALATASARAY HABERLERİ: Albert Riera'dan Fatih Terim açıklaması!

Kariyerinde bir dönem Galatasaray forması giyen Albert Riera, İspanyol basınına Fatih Terim hakkında konuştu. Riera, "Onunla futbolcuyken de çalıştım. Antrenörlük kursuna gittiğimde beni aradı ve 'Gel buraya en iyilerle öğreneceksin' dedi. Onunla ve kulüple çok iyi bir ilişkim var." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 16:55