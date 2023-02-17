GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Angel Di Maria'nın arkadaşı konuştu! "Galatasaray'da oynama ihtimali..."

Şampiyonluk yarışında avantaj sahibi olan Galatasaray, devre arası transfer dönemini de hızlı geçiriyor. Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlayan sarı-kırmızılı ekip son olarak Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar Hatayspor'dan kiraladı. Cimbom'un yeni gözdesi ise Angel Di Maria. Yıldız oyuncunun yakın arkadaşı, sarı-kırmızılı ekibe transfer olma ihtimalini açıkladı. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 18:40 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023- 18:46