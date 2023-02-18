Kadrosunu dünyaca ünlü yıldızlarla süsleyen Galatasaray son olarak Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İlle de Arsen Zakharyan! İşte masadaki teklif
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, transfer harekatına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'nun ardından kadrosuna bir yıldız daha eklemeyi istiyor. Cimbom, Rus on numara Arsen Zakharyan'ı listesine aldı. Aslan, Dinamo Moskova ile görüşme halinde. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Sarı-kırmızılılar şimdi de Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Arsen Zakharyan'ın peşine düştü.
19 yaşındaki oyuncu, başta sarı-kırmızılıların teklifine olumlu yaklaşmamıştı.