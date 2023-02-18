Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan basını duyurdu! Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyorlar
Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arası transferleri ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınının haberine göre çiçeği burnunda transfer Zaniolo'nun peşini bırakmıyorlar. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri
Ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar, ses getiren bir transfere imza attı.
Cimbom, Roma forması giyen Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna kattı.