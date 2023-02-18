GALATASARAY TRANSFER HABERİ - İtalyan basını duyurdu! Nicolo Zaniolo'nun peşini bırakmıyorlar

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Galatasaray, devre arası transferleri ile kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Son olarak Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basınının haberine göre çiçeği burnunda transfer Zaniolo'nun peşini bırakmıyorlar. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.02.2023- 18:47