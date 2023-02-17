Haris Seferovic'in ayrılmasından sonra ön tarafa takviye arayan Galatasaray'dan yeni bir hamle geldi.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray yeni golcüyü buldu! Rota İngiltere
Şampiyonluk yarışında avantaj sahibi olan Galatasaray, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Haris Seferovic'i gönderen sarı-kırmızılı ekip, İsviçreli oyuncunun yerini doldurmak istiyor. Cimbom, yeni golcüsünü İngiltere'de buldu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar son 5 haftada sadece 4 dakika forma giyen Patson Daka için Leicester City ile bir görüşme gerçekleştirdiği ve Zambiyalı golcünün durumunu sorduğu öğrenildi.
İki sezon önce 30 milyon euro'ya Salzburg'tan alınan Daka için Leicester City'nin vereceği cevaba göre Galatasaray'ın teklifte bulunacağı belirtiliyor.