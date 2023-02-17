GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Aslan'ın teklif yapacağı Pulisic'te sıcak gelişme!

Galatasaray transfer haberi: Süper Lig'in lideri sarı-kırmızılılarda kadroyu güçlendirmek için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen Cimbom, Chelsea'da istediği şansları bulamayan Pulisic ismini gündemine almıştı. Bu transferle ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 17.02.2023- 06:40