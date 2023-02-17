Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı...
Galatasaray'da Mauro Icardi alarmı! Transferde Zaniolo taktiği
Galatasaray Yönetimi, yıldız futbolcusu Mauro Icardi için harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Arjantinli golcünün bonservisini almak için PSG'ye önereceği teklifi hazırladı. Cimbom transferde Zaniolo taktiğini uygulayacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip, sezon başında PSG'den 1 yıllığına kiralanan Arjantinli yıldızı elden kaçırmak istemiyor.
Attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen başarılı futbolcu, skorer performansını son oynanan Trabzonspor karşısında da sürdürdü.