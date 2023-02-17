Şampiyonluk yarışında müthiş bir seri yakalayan ve ligin zirvesinde yer alan Galatasaray aranın ardından da seriyi sürdürmek istiyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Transferde Icardi planı! Maaşıyla bonservisi alınacak...
SON DAKİKA GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı kırmızılılarda Icardi gelişmesi yaşanıyor. Arjantinli oyuncus kısa sürede takımın vazgeçilmezi olurken taraftarlarında en sevdiği futbolcu oldu. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisini alma konusunda ise önüne sevindiren bir kural geldi. İşte son detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
Sarı-kırmızılılarda tek hedef sezon sonu şampiyonluk.
Bunun yanı sıra Galatasaray'da gündemi en fazla meşgul eden konulardan biri de Mauro Icardi.