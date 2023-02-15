SON MAÇLARI DERBİ OLABİLİR

Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı. Ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak ve karşılaşma ligin 37. haftasında NEF Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma olacak.