Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem tüm spor müsabakalarını etkiledi ve Süper Lig maçları dahil tüm ligler ertelendi. Takvim'in haberine göre; TFF, lig maçlarının mart ayının başında başlayacağını açıklayınca ligin haziran ayına uzama ihtimali belirdi.
O detay ortaya çıktı! Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?
Galatasaray sezon başında PSG'den kiralık olarak Mauro Icardi'yi renklerine bağlamış ve Arjantinli yıldız skor yükünü taşıyan isim olmuştu. Kahramanmaraş'ta yaşanan 2 büyük deprem sonrası Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor ligden çekilirken, sarı-kırmızılılar son hafta Hatay'la karşı karşıya gelecekti. Ezeli rakip Fenerbahçe ise Gaziantep FK'yla kozlarını paylaşacaktı. Depremlerin ardından lig askıya alınırken, Mauro Icardi'nin derbide forma giyememe ihtimali belirdi. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
SON MAÇLARI DERBİ OLABİLİR
Galatasaray, normal fikstürde son maçını Hatayspor'la; Fenerbahçe ise Gaziantep FK ile oynayacaktı. Ancak bu iki takımın da ligden çekilmesiyle birlikte derbi iki takımın ligdeki son maçı olacak ve karşılaşma ligin 37. haftasında NEF Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma olacak.
PANDEMİ SEZONU KORKUSU
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı maçlarda 15 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da camia takımın bu serisinin sona ermesinden endişe ediyor. Sarı-kırmızılı takım 2019-2020 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi yakaladıktan sonra koronavirüs algını başlamış 2-2 sona eren Sivasspor karşılaşmasından sonra oynanan Beşiktaş derbisine seyirciler alınmamıştı. Galatasaray o maçla başlayarak ritmini kaybetmiş ve ligde üst üste 8 maçından galibiyet alamayarak şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırmıştı.