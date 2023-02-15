"SPORCULARIMIZIN BİRÇOĞU YARDIM FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK İÇİN AYLIK MAAŞLARINDAN VAZGEÇTİ"

Avrupa'daki birçok ülke büyüklüğünde bir yerin tahrip olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "İlk andan itibaren burada sadece bağış toplamak yeterli değil, bu işin finansal yapısını da yönetmek gerekiyordu. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu finansal yapının oluşması için gerekeni yaptılar. Herkes o kadar sorumluluk aldı ki bazı şeyler insanı şaşırtıyor. Örneğin sporcularımızın birçoğu aylık maaşlarını depremdeki yardım faaliyetlerini desteklemek için üzere maaşlarını almaktan vazgeçtiler. Derneklerimiz derhal inisiyatif aldılar. Onlara da teşekkür ediyorum. 2 gün evvel sabaha kulübe geldiğimde araba duruyordu. Stada girmeden beni karşıladı. 'Başkanım, ben mimarım, bağışlayabilecek bir arabam var. Ben de katkı vermek istiyorum. Size teslim etmek istiyorum. Bunu lütfen satın, yardım için kullanın' dedi. Camiamızla ne kadar iftihar etsek azdır. Bu güveni, bu duyguları biz Türkiye'de yaymışız" şeklinde konuştu.