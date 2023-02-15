Galatasaray Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, toplantıda Kahramanmaraş merkezli olan depremlerden etkilenen vatandaşlar için yaptıkları çalışmaları hakkında konuştu.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! "Sporcularımız alacağından vazgeçti"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün şubat ayı olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlere değinen başkan Özbek, bazı sporcuların alacağından vazgeçtiğini dile getirdi. İşte o sözler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Faaliyetlerinin 6 Şubat sabahında başladığını anlatan Özbek, "Asrın felaketi diye nitelendiriliyor, gerçekten öyle. Burada hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine ve yakınlarına Allah sabır versin. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Allah memleketimizi bu tip felaketler korusun.
6 Şubat sabahı uyandığımızda memleketimizin yüzde 20'ye yakın kısmı tarumar oldu. 15 milyona yakın vatandaşımızın orada zorluklarla karşı karşıya kaldı. Galatasaray olarak, biz öyle bir camiayız ki bu cennet vatanı korumak için, milletimizi korumak için Çanakkale'de, Kafkaslar'da en kıymetli şeyleri olan canları feda etmekten kaçınmadılar.