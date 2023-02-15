Galatasaray'da şubat ayı divan kurulu olağan toplantısı gerçekleştirildi.
Galatasaray Divan Kurulu'nda Volkan Demirel'e destek alkışı!
Galatasaray'da şubat ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda divan kurulu üyeleri, Kahramanmaraş'taki depremlerde gerçekleştirdiği yardım ve destekle takdir toplayan Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'i alkışladı. İşte detaylar...
Sarı-kırmızılı kulübün divan üyesi Can Çobanoğlu, kürsüye çıkarak konuşma yaparken, yaşanan deprem felaketinde gerçekleştirdiği yardım ve destekle takdir toplayan Volkan Demirel ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
"VOLKAN DEMİREL'İ GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM"
Çobanoğlu, deprem felaketinde renk tanımadan yardımlara destek veren Fenerbahçe, Beşiktaş başta olmak üzere tüm kulüplere teşekkür ederken, "Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nda iken milli sporcumuz olarak hizmet etmiş olan Volkan Demirel kardeşim ilk işaret fişeğini atmıştır. Gözlerinden öpüyorum." dedi.