"GALATASARAY BİZE GÜVEN VERDİ"

"Roma ona haksızlık etti" diyen Costa, "Oğlum bir deli veya hain değil. Onu olmadığı biri gibi gösterdiler ve uzun süre burada kalabileceğimize inanıyorduk. Fakat geçen ay böyle olmayacağını anladık."