Sezon başında birçok yıldızı renklerine bağlayan Galatasaray, ara transfer döneminde de bombayı patlattı.
Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'ya büyük övgü: Olağanüstü özelliklere sahip!
Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray, devre arası transfer döneminde Serie A ekiplerinden Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağlamıştı. Kariyerinde İtalya'nın büyük takımlarında forma giyen ve sonrasında menajerliğe soyunan Oscar Damiani, İtalyan oyuncuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılar, Roma forması giyen yıldız futbolcu Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
Galatasaray'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Zaniolo transferi için Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceği, futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.