Transferde bombaları üst üste patlatan Galatasaray'ın durmaya niyeti yok.
Di Maria Galatasaray'a gidecek mi? Transfer kararını verdi!
Transferde flaş hamleler yapan Galatasaray, dünyaca ünlü yıldız Angel Di Maria'yı listeye almıştı. Hatta Erden Timur, başarılı oyuncuyla İtalya'da görüşme gerçekleştirmişti. Juventus'taki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli transfer hakkındaki kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Devre arasında Nicolo Zaniolo ve Kaan Ayhan'ı kadrosuna katan Cimbom, çalışmaşlarına son sürat devam ediyor.