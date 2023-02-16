Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen Morutan, İtalya Ligi'nden Pisa'ya kiralandı.
Menajerinden Olimpiu Morutan sözleri! "Pisa ile Galatasaray arasında..."
Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, bazı isimlerle de yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılı takım Olimpiu Morutan'ı İtalya ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Rumen oyuncunun menajeri Giovanni Becali, futbolcusunun son durumuna ilişkin konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son durumu merak konusu olan Rumen futbolcu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Olimpiu Morutan'ın menajeri Giovanni Becali, Rumen oyuncunun geleceğiyle ilgili konuştu.