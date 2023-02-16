Menajerinden Olimpiu Morutan sözleri! "Pisa ile Galatasaray arasında..."

Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden ve yıldız oyuncuları kadrosuna katan Galatasaray, bazı isimlerle de yollarını ayırmıştı. Sarı-kırmızılı takım Olimpiu Morutan'ı İtalya ekibi Pisa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Rumen oyuncunun menajeri Giovanni Becali, futbolcusunun son durumuna ilişkin konuştu. İşte o sözler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 16.02.2023- 09:32