Galatasaray, depremzedelerin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren büyük bir yardım kampanyası başlattı.
GALATASARAY HABERLERİ - Muslera'nın yerine geliyor! Temaslar başladı
Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Fernando Muslera'nın sakatlığı sebebiyle arayışlara başlayan sarı-kırmızılı ekip, yeni ismi buldu. Cimbom, Kahramanmaraş'taki büyük felaketlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK'nın kapısını çalacak. | Galatasaray haberleri
Aslan bir yandan da takıma gerekli takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna Kaan Ayhan ve Nicolo Zaniolo'yu kattı.