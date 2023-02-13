Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve son olarak İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'le anlaşan Emre Çolak, Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerden sonra flaş bir karar aldı. "Ölüm var sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullanan 31 yaşındaki oyuncu, aktif futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Futbola Galatasaray altyapısında başlayan ve geçtiğimiz ay İspanya 3. Lig ekibi Intercity ile sözleşme imzalayan Emre Çolak, futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.

31 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var sevdiklerinizle zaman geçirin." ifadelerini kullandı.

2016 yılında Galatasaray'dan ayrılan Emre Çolak sırasıyla Deportivo, Al Wehda, Fatih Karagümrük, Hatayspor, Başakşehir, Göztepe ve Intercity formalarını giydi.



