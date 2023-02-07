Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Roma'dan izin çıktı! Nicolo Zaniolo İstanbul'a geliyor
Devre arası transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Galatasaray, Roma'nın yıldız ismi Nicolo Zaniolo'ya kavuşuyor. İtalyan oyuncunun İstanbul'a gelip sağlık kontrollerinden geçmesi ve sarı-kırmızılı ekibe imza atması bekleniyor. | Galatasaray haberleri
Savunma hattına Kaan Ayhan takviyesi yapan sarı-kırmızılı ekip, Patrick van Annholt ve Haris Seferovic ile yolları ayırdı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğa doğru emin adımlarla ileleyen Cimbom, transferlere devam etmek istiyor.