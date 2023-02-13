Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, oğluyla birlikte Nef Stadyumu'na gelerek depremzedeler için yardım çalışmalarına destek verdiler.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde zarara uğrayan vatandaşlar için yardım çalışmaları devam ediyor. Galatasaray'da da gerekli malzemelerin toplanması Nef Stadyumu'nda sürdürülüyor. Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün ve oğlu, stadyumdaki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdiler.
Galatasaray Spor Kulübü Futbol Direktörü Cenk Ergün, oğluyla birlikte Nef Stadyumu Yardım Merkezi'ne gelerek çalışmalarımıza destek verdiler.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 13, 2023
ℹ️ Sağlık ve hijyen kuralları gereği yardım merkezimize hiç kullanılmamış, sıfır ürünlerin getirilmesini önemle rica ederiz. pic.twitter.com/ukD56TsXVc