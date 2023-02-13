Galatasaray, sezon başında Manchester United'la sözleşmesi biten Mata'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.
Galatasaray'da Juan Mata yolun sonunda! Opsiyon mucizeye bağlı
Galatasaray'a sezon başında 1+1 yıllık imza atan Juan Mata, şu ana kadar beklediği süreleri alamadı. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda sadece 4 kez ilk 11'e giren İspanyol oyuncunun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesi artık mucizelere bağlı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır.