Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, özel işlerini halletmek ve eşyalarını toplamak için İtalya'ya gitti.

Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, İtalya'ya gitti. Yaşanan deprem faciasının ardından liglere ara verilirken, kulüpler oyuncularına bir süre izin verdi. Bu boşluktan yararlanan 23 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sabah ülkesine gitti.

Serie A'nın köklü kulübü Roma'dan alınan Nicolo Zaniolo, resmi imzanın ardından Nef Stadyumu'na gelerek depremzedelere gönderilecek malzemeler için yardım etmişti. Roma'ya uçan yıldız oyuncu, özel işlerini halledip, eşyalarını alarak geri dönecek ve Florya Metin Oktay Tesisleri'nde lig için antrenmanlara başlayacak.