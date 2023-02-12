Mauro Icardi attığı gollerle Galatasaraylı taraftarların sevgilisi haline gelirken bu performansı Fransa'da da yakından takip ediliyor.
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Icardi'nin bonservisinde PSG engeli!
Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Mauro Icardi için bonservisini elinde bulunduran PSG'den dikkat çeken bir hamle geldi. İşte ayrıntılar...
Özellikle de Paris Saint-Germain'i tarafından...
Fransız basını, Icardi için, "12 lig maçında 9 gol kaydetti.