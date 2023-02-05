Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, zorlu mücadele öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

İki takım için de bu hafta 3. maç ve tek amaç kazanmak. Ümraniye maçında sürpriz bir karşılaşma oldu. Rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Bugün orta saha ve hücum bölgesinde iyi oyunculara sahip takımla oynayacağız. Dış sahada iyi olmasa da iç sahada iyi olan bir rakip. Kolay bir maç olmayacak. Üst sıralara oynayan takımlarla oynadığımızda önemli işler yaptık. Amacımız puan farkını açmaya devam etmek ve taraftarları mutlu bir şekilde eve geri göndermek.