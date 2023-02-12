Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz? Dev Müzayede iş birliği ile düzenlenecek müzayedemizde yer almasını istediğiniz eşyalarınızı Nef Stadyumu P1 Park Alanı'na teslim edebilirsiniz" denildi.
Maddi/manevi değeri bulunan eşyalarınızı depremzedeler için maddi desteğe dönüştürmek ister misiniz?— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 12, 2023
Dev Müzayede iş birliği ile düzenlenecek müzayedemizde yer almasını istediğiniz eşyalarınızı Nef Stadyumu P1 Park Alanı'na teslim edebilirsiniz. pic.twitter.com/Xc1KkmbFiG