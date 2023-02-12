GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'da hedef Jose Mourinho! Nicolo Zaniolo...

Devre arası transfer döneminde Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20'lik bir payla renklerine bağladı. Bu gelişme üzerine Çizme basını, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2023- 15:40