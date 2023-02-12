Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz günlerde Nicolo Zaniolo'yu renklerine bağladı.
GALATASARAY HABERLERİ: İtalya'da hedef Jose Mourinho! Nicolo Zaniolo...
Devre arası transfer döneminde Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Nicolo Zaniolo'yu 15 milyon Euro ve sonraki satış karından yüzde 20'lik bir payla renklerine bağladı. Bu gelişme üzerine Çizme basını, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı ekip yaptığı KAP bildiriminde, 23 yaşındaki İtalyan futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği bildirildi.
Kulüp ayrıca bu bedelin 5 sezon yayılarak taksitle ödeneceğini belirtirken Roma'nın sonraki satıştan karın yüzde 20'sini alacağı kaydedildi.