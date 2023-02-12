Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler için seferberlik devam ediyor.
Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez deprem sonrası konuştu! "Türkiye'deki empati..."
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 2 büyük depremin etkileri devam ediyor... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yardımcılarından Ismael Garcia Gomez, deprem sonrası konuştu. İşte o sözler...
Tüm Türkiye gibi ülkemizin önde gelen spor kulüpleri de depremin etkilediği illere yardım etmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesine yardım için birleşti.