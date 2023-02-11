Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremde hayatını kaybedenlerden biri de Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'dı...
SON DAKİKA: Fatih Terim Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı unutmadı!
SON DAKİKA: Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ı Fatih terim unutmadı. Terim, Özkan'ın ailesini aradı.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 11.02.2023- 11:35
17 yaşındaki genç, sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Nicolo Zaniolo resmen açıklanmadan önce İtalyan yıldızla ilgili yaptığı video klip sonrası sosyal medyada dikkat çekmişti.
Galatasaray Kulübü ise genç taraftarını unutmayarak, Zaniolo transferini Muhammed Emin Özkan'a atfettiği kliple duyurmuş, İtalyan oyuncu da Muhammed'in yaşını forma numarası olarak seçmişti.