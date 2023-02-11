"ÇOK BÜYÜK BİR POTANSİYEL"

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İtalyan oyuncu Zaniolo hakkında konuşan Oliveira, "Zaniolo ile henüz görüşmedim ama Galatasaray'a geleceğini öğrendiğimde hem onun adına hem de takım adına çok mutlu oldum.