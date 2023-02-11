Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira İtalyan basınına konuştu.
GALATASARAY HABERLERİ - Sergio Oliveira Nicolo Zaniolo hakkında konuştu! "Geleceğini öğrendiğimde..."
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Sergio Oliveira, İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu. Oliveira yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Nicolo Zaniolo hakkında konuştu. İşte haberin detayları... | Galatasaray haberleri
Galatasaray hakkında konuşan yıldız oyuncu, sarı kırmızılıların yeni transferi Zaniolo hakkında açıklama yaptı.
"ICARDI VE MERTENS..."
Galatasaray'ın yatırımları hakkında konuşan Oliveira, "Galatasaray, Icardi ve Mertens'te gördüğünüz gibi Türkiye'de ve Avrupa sahnesinde büyük takımlara meydan okumak için büyük yatırım yapıyor." ifadelerini kullandı.